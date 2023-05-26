وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و796 دبابة و7 آلاف و435 من المركبات المدرعة و3 آلاف و384 من النظم المدفعية و570 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و328 من أنظمة الدفاع الجوي و310 طائرات مقاتلة و296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و161 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 446 من المعدات الخاصة و2910 طائرات مسيرة وإسقاط 1015 صاروخا من طراز كروز".