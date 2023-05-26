اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 05:28 م
أكرم القصاص
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أحمد أبو هشيمة: خروجى من أسرة متوسطة كان دافعا لتخطى التحديات.. وأقدر كل العائلات التى ساهمت فى نمو الاقتصاد المصرى

الجمعة، 26 مايو 2023 04:24 م
أحمد أبو هشيمة: خروجى من أسرة متوسطة كان دافعا لتخطى التحديات.. وأقدر كل العائلات التى ساهمت فى نمو الاقتصاد المصرى النائب أحمد أبو هشيمة

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قال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إنه من المعروف أنه خرج من أسرة متوسطة ولم يكن لديه ما يرثه من المال وكان هذا بالنسبة له دافعا كبيرا لتخطي التحديات ومواصلة العمل من أجل تحقيق حلمه الكبير بتأسيس كيان اقتصادى يساهم في دفع عملية الانتاج ودعم الاقتصاد المصري.

 

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي المذاع على قناة بلومبرج الشرق.

 

وأضاف «أبو هشيمة» قائلا إنه هناك فارق كبير بين نموذج رجل الأعمال الذي بدأ من الصفر ورجل الأعمال الذي ورث نشاط من عائلته وعمل على توسيعه واستكمال مشوار النجاح الذي بدأه الآباء والأجداد، موضحا أن لكل نموذج تحديات عليه أن يتخطاها ليشار إليه كرجل أعمال ناجح.

 

وتوجه أبو هشيمة الشكر والتقدير لكل العائلات الاقتصادية التي ساهمت منذ فترة في دعم الاقتصاد المصري .

 

 


النائب أحمد أبو هشيمة

أبو هشيمة

لجنة الشباب والرياضة

مجلس الشيوخ




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