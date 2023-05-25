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99% نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة آخر يوم امتحانات

الخميس، 25 مايو 2023 02:38 م
99% نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة آخر يوم امتحانات غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات، اليوم الخميس، سير اليوم الختامي لامتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة عمليات المديرية المركزية.

وقال مدير المديرية إن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الشهادة الإعدادية اليوم لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بلغ 192563 طالب وطالبة بنسبة حضور 99%.

وأكد مدير المديرية عدم ورود أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نظمت اليوم الخميس، إفطارا جماعيا للعمال والسائقين وأفراد الأمن ومسئولي مركز التوزيع ومديري العموم وأعضاء المطبعة السرية، وأعضاء المتابعة، تقديرًا وعرفانًا لجهودهم خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وقدم مدير المديرية الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بتعليم الجيزة، وموجهي عموم المواد الأساسية وواضعي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الذين تحملوا من الجهد الكثير للخروج بامتحانات نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب واسهموا بما يملكونه من خبرات متميزة في وضع امتحانات مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.


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