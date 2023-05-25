6 معلومات عن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى

كتبت أسماء نصار

تسعى الدولة لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية، وتقليل عجز المياه من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.

يشار إلى أنه بعد استكمال مشروع محطة الحمام ستصبح مصر أعلى دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول معالجة مياه الصرف الزراعى.

1- معالجة مياه الصرف الزراعى تهدف إلى تحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.

2- يتم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه.

3- محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، وباكتمالها ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة استخدام و معالجة المياه

4- محطتى الحمام وبحر البقر نموذج لمشروعات التنمية الشاملة وخلق آلاف من فرص العمل وتشغيل المصانع.

5- إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية.

6- تم الانتهاء من جزء من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة معالجة المياه بالحمام.