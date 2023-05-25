اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 08:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

6 معلومات عن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى

الخميس، 25 مايو 2023 07:00 ص
6 معلومات عن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى الدولة لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية، وتقليل عجز المياه من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
 
يشار إلى أنه بعد استكمال مشروع محطة الحمام ستصبح مصر أعلى دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول معالجة مياه الصرف الزراعى.

 
1- معالجة مياه الصرف الزراعى تهدف إلى تحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.
 
2- يتم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه.
 
3- محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، وباكتمالها ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة استخدام ومعالجة المياه.
 
4- محطتى الحمام وبحر البقر نموذج لمشروعات التنمية الشاملة وخلق آلاف من فرص العمل وتشغيل المصانع.
 
5- إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية.
 
6- تم الانتهاء من جزء من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة معالجة المياه بالحمام.

وزارة الرى

الصرف الزراعى

غرب الدلتا

معالجة المياه



الموضوعات المتعلقة

‫الرى: "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" الأكبر على مستوى العالم

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:43 ص

الرى: استقبال 46 ألف زائر فى حدائق الرى خلال أيام العيد الثلاث

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:06 م

الرى: 25 ألف زائر يحتفلون بالعيد فى حدائق القناطر الخيرية

الأحد، 23 أبريل 2023 01:10 م

كيف تدير وزارة الرى المنظومة المائية فى مصر؟ ‬

الأحد، 23 أبريل 2023 03:00 ص

وزارة الرى ترفع حالة الطوارىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الخميس، 20 أبريل 2023 10:41 ص

وزير الرى يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:28 ص

الرى: إنشاء هويس إسنا الإضافى لتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة