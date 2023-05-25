6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لخفض فاتورة الكهرباء خلال الصيف

تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء و خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، و نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية و استهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :
1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .
2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.
3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .
4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .
5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة