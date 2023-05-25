اليوم السابع
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6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لخفض فاتورة الكهرباء خلال الصيف

الخميس، 25 مايو 2023 02:00 ص
6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لخفض فاتورة الكهرباء خلال الصيف فاتورة كهرباء - ارشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء و خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، و نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية و استهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :
 
1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .
 
2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.
 
3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .
 
4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .
 
5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
 
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                         
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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