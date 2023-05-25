6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لخفض فاتورة الكهرباء خلال الصيف

كتبت رحمة رمضان

تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء و خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، و نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية و استهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي :

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.

3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.

6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).