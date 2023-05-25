10 معلومات حول خطط النهوض بمصانع الأدوية العامة.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تركز الشركة القابضة للادوية والمستلزمات الطبية على تطوير وتحديث شركاتها التابعة، من خلال تنفيذ مشروعات تصنيع وتحديث وتطوير شامل لبعض الشركات؛ مما يعظم من قيمة وحجم الانتاج والصادرات، بجانب توفير احتياجات السوق المحلى، جنبا إلى جنب مع بقية شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.. تعرف علي التفاصيل فى 10 نقاط.

1- جار تنفيذ مشروع مواصفات التصنيع الجيد Good manufacturing practice حيث تم توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه.

2- مشروع "GMP" يشمل نحو 63 مشروعًا فى عدد 8 شركات تابعة، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى 2023/2024.

3- العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، واستكمال مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج لتواكب التطور العالمي فى صناعة الدواء.

4- إنتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الجهود المبذولة في مجال التسويق لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتطوير المكاتب العلمية.

5- العمل على فتح مناشئ جديدة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار.

6- قصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا، بالإضافة إلى ترشيد المخزون وتنشيط عمليات التحصيل من العملاء.

7- السعى لإمتلاك أحدث التكنولوجيات بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين.

8- التعاون مع شركة هندية لتوطين صناعة الخامات الدوائية فى شركة النصر واقتراض 800 مليون جنيه .

9- تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ"بنج الأسنان" بشركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

10- التركيز على فتح أسواق جديدة للادوية المصرية خاصة فى أفريقيا.