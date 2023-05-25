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وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل لجنة تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 25 مايو 2023 11:59 ص
وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل لجنة تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل لجنة تدريب رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، اليوم لجنة النظام والمراقبة المكلفة بتدريب المرشحين لشغل منصب رئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة للعام 2023. ويشمل التدريب شرحًا وتوضيحًا لطريقة التعامل مع الورقة الامتحانية.
وأفاد بيان صادر عن تعليم شمال سيناء أن اللجنة مكونة من هيثم محمد يحيى، ووليد فريد، ووائل شوقى.
 
يذكر انه تستعد مديرية التربية والتعليم فى شمال سيناء لاستقبال قوافل وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة مجانا.
واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه ستتواجد القوافل فى الفترة من 27 مايو حتى 29 مايو 2023 فى إدارات شمال سيناء التعليمية وهى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، وستتم مراجعة جميع المواد الدراسية وكيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية من خلال خبراء المواد الدراسية بالوزارة.
 
 
 
وكانت مديرية التربية والتعليم فى شمال سيناء قد أعلنت سابقًا جاهزيتها لاستقبال الملاحظين والمراقبين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات العملية والمعملية والنظرية للدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز 17 استراحة بإجمالى عدد 1300 فرد لهذا الغرض، وتم توزيع هذه الاستراحات على إدارات شمال سيناء التعليمية، وتحتوى على مرافق وخدمات تلبى احتياجات الملاحظين والمراقبين خلال فترة الامتحانات الدراسية.
 
 
 

شمال سيناء

التربية والتعليم

المراجعة النهائية

الثانوية العامة



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