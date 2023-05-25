وفد من منظمة شنجهاى للتعاون يزور المنطقتين اللوجستيتين وميناء لياونينج الصينى

أ.ش.أ

قام الوفد الإعلامي لمنظمة شنجهاي للتعاون بزيارة المنطقة اللوجستية الدولية للمنظمة والمنطقة اللوجستية الصينية- الكازاخية والمركز الرقمي التابع لها وميناء مدينة ليانيوناج بمقاطعة جيانسجو؛ للتعرف على إنجازات الصين كنموذج ملهم للتنمية الاقتصادية والتطور، وذلك في إطار مبادرة (الحزام والطريق).

وتتزامن هذه الزيارة مع احتفال بكين هذا العام بذكرى مرور 10 سنوات على إطلاق الرئيس الصيني شي جين بينج مبادرة (الحزام والطريق)، في أكتوبر عام 2013، والتي تضم حاليا 149 دولة و32 منظمة دولية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشعوب التي تقع على طول الحزام والطريق من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر.

وفي هذا الإطار.. زار الوفد الإعلامي لمنظمة شنجهاي للتعاون ميناء ليانيوناج المطل على البحر الأصفر، والذي يعرف باسم طريق (الشرق للجسر البري الأوراسي) وبداية مسار (الشرق لطريق الحرير الجديد) وبها منطقة تجارة حرة، وزادت حجم الحاويات بالميناء من 300 مليون طن إلى نحو 4 مليارات طن عام 2022، وتعتزم الصين ضخ استثمارات تقدر بنحو 150 مليار يوان لتطويره ليصبح أكبر ميناء دولي، وقد تم تصدير أكثر من 226 ألف سيارة عبر الميناء، وهو يعتبر واحدًا من أكبر ثلاثة موانئ في الصين، كما تعتزم الصين التوسع في المنطقة المخصصة للسيارات في الميناء لتستوعب 52 مليون سيارة.

وهناك ثلاثة خطوط سكك حديدية للمحيطات، إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وإلى الولايات المتحدة وإلى جنوب إفريقيا، ويربط الميناء بخطوط سكك حديدية بها 4 محطات ترانزيت محلية، فضلا عن خط للقطار السريع "الصيني – الأوروبي" الذي يتجه نحو خمس دول آسيا الوسطي وهي (الصين -روسيا) و(الصين – تركيا) و(الصين- منغوليا) و(الصين - أوزبكستان -قيرغيزستان).

وتقع مدينة لياونينج على الساحل الأوسط للصين، شمال شرق إقليم جيانجسو، وهي تعد مركزا للنقل الشامل بريا وبحريا، وهي واحدة من 42 مركزا للنقل الشامل في الصين، وبها مجمع بتروكيمياويات شامل من ثلاث شركات باستثمارات تقدر بـ 500 مليار يوان، ويعد واحدا من سبعة مجمعات كبرى في الصين.

وافتتحت المنطقة اللوجستية الدولية لمنظمة شنجهاي للتعاون، التي تقع على مساحة 79ر69 ألف متر مربع، بهدف خدمة مبادرة (الحزام والطريق) وتعمل بها 600ر1 ألف شركة وتتمتع بنظام لوجستي متعدد الأنماط من طرق وخطوط السكك الحديدية ونقل بحري، وبها صناعات لوجستية ومواد خام ومحطات للطاقة المتجددة والمواد الخام.

وحققت نموا كبيرا في السنوات الماضية، حيث ارتفعت العوائد المالية للمنطقة من 25 مليون يوان عام 2018 إلى 31ر6 مليار يوان في عام 2022، وزاد حجم البضائع المشحونة من 64ر14 مليون طن عام 2018 إلى 93ر64 مليون طن عام 2022.

وافتتح رئيسا الصين وكازاخستان في عام 2014 المنطقة اللوجستية (الصينية – الكازاخية) في مدينة لياونينج، وهي منخرطة في عمليات النقل الدولية متعددة الأنماط وشحن وتفريغ خدمات نقل الحاويات، وتقع ساحات الحاويات على مساحة 220 ألف متر مربع، وبها 8ر3 ألف كيلو متر من خطوط السكك الحديدية.

ويقدم المركز الرقمي التابع لها خدمات تتضمن وضع جداول التشغيل وإدارة المنطقة اللوجستية وتشغيل قطارات الشحن من الصين إلى أوروبا، وتقع على مساحة 020ر1 ألف متر مربع.

وفي سياق متصل.. زادت تجارة الصين مع دول (الحزام والطريق) بنسبة تتراوح ما بين 8ر2 في المائة و7ر9 في المائة، وارتفع الدخل العالمي بنسب ما بين 7ر0 في المائة و9ر2 في المائة؛ ويمكن لمشروعات الحزام والطريق أن تدر عوائد تصل إلى 6ر1 تريليون دولار سنويا للعالم، ما يمثل 3ر1 في المائة من الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن منظمة شنجهاي للتعاون تضم 8 دول أعضاء هي: أوزبكستان وباكستان والهند وروسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، و4 دول مراقبة وهي: أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا، و14 دولة شريكة للحوار من بينها مصر.