وفاة طالب الطب صاحب مقولة "سبقتنى قدمى إلى الجنة" متأثرًا بالسرطان

الفيوم رباب الجالي

توفي الطالب أحمد عبد العليم حمزاوى، الطالب بكلية الطب بجامعة الفيوم، والذي كان اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي ببوست نشره قال فيه "سبقتني قدمي إلي خالقها، وأسأل الله العظيم أن يجعلها شافعة لي يوم القيامة، وأن تقودني وأهلي إلي جنات النعيم"، وهو البوست المؤثر عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذي عبر فيه عن حاله عقب إفاقته من عملية جراحية كبيرة أجراها وكان متخيلا إنها لاستئصال مفصل الركبة واستبداله بآخر ولكنه أكتشف أن الأطباء اكتشفوا انتشار الورم السرطان الخبيث الذي أصيب به منذ عدة شهور بقدمه بكاملها واضطروا لاستئصالها وطالب أحمد جميع أبناء قريته وعارفه بالدعاء له وأسرته.

كان أحمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب وابن قرية حمزاوي بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، أكتشف منذ عدة أشهر إصابته بخراج في ركبته وقام الطبيب بتنظيفه وبعدها اكتشف إصابته بورم سرطاني خبيث في العظام ووضع الأطباء خطة علاجية للطالب بالحصول علي عدد من جلسات العلاج الكيماوي للسيطرة علي الورم ومنع انتشاره وبعدها يتم استئصال مفصل الركبة واستبداله بآخر صناعي ثم يستكمل جلساته وبعد 6 جلسة من العلاج الكيماوي كان موعد إجراء الجراحة ولكن قدر الله أن يكتشف الأطباء انتشار الورم بالقدم واضطروا لاستئصاله.

وهو ما جعل أبناء قريته يتضامنون معه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي خاصة أن أحمد كان ضمن فريق قريتهم لكرة القدم وكان رياضيا وحافظا للقرآن وتربطه علاقة قوية بجميع شباب القرية فكتبوا له الرسائل التى تطالبه بالصمود واستكمال العلاج واستكمال حياته مؤكدين انهم بجانبه ولن يتركونه.

ومساء اليوم وخلال استكمال رحلة العلاج بجلسات الكيماوى والعمليات الجراحية توفي أحمد، ونعاه أبناء قريته وزملاءه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.