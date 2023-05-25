وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم بمركز شباب فى المنوفية

توفى اليوم الأربعاء، شاب بقرية ميت القصرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء لعبه كرة القدم بمركز الشباب دون تلامس من أحد، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوفاة شاب بقرية ميت القصرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء لعبه كرة القدم بمركز الشباب دون تلامس من أحد، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.