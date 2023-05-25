وصول أول فوج من الحجاج قادماً من جنوب إفريقيا

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد عباس سندي ، في تصريح وفقا لوكالة ألأنباء السعودية ، عن سعادته بوصول الفوج الأول من ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، حامداً الله سبحانه وتعالى ما سخره لضيوف الرحمن من تسهيلات وتقديم خدمات تتوافق مع رؤية المملكة 2030, بتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية.