وزير العمل اللبناني: العلاقات بين ومصر ولبنان متميزة للغاية وتتسم بالقوة والمتانة

وأشاد بيرم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، بدور مصر في الجمع العربي ودورها الريادي الذي تعودنا عليه دائما على أن نصبح أمة لديها هيبتها واحترامها وقدراتها كى يحترمنا الآخرون .

وأضاف بيرم أن انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته ال 49 بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، غاية في الأهمية لنعرف عن بعض أكثر ونستفيد من التجارب أكثر وأيضا نستثمر في الموارد البشرية الغنية التي دولنا العربية غنية فيها .

وأوضح أنه حان الوقت لنقوي العلاقات البينية فيما بيننا لنستثمر بقوة نقاط القوة ، مشيرا إلى أن الدولة لابد أن تكون عندها رؤية واضحة بشأن أطراف الإنتاج الثلاثة للعودة إلى الاقتصاد المنتج وثقافة العمل وتحقيق المعنى.

ونوه بأن هناك دولا تعيش على ثقافة الربح فلابد أن نواكب التطورات ونمنع البطالة وعمل تدريب مهني لتأهيل أصحاب المهارات على قاعدة منحنى الاستعداد والفرصة لأن كلما زاد مستوى الاستعداد كلما زادت احتمالية الالتقاء بالفرص وهذا أمر ينعكس علينا .

وقال الوزير اللبناني "نحن على استعداد تام لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها في مواقع العمل المختلفة".