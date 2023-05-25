وأضاف الوزير الدفاع - بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - أن "هذا يعني أنه ينبغي التوقف عن الذهاب إلى إفريقيا لجلب أشياء دون ترك أي شيء، ولكن علينا احترامهم (الأفارقة) ومساعدتهم".



وتابع: "لا أحد يكون غبيًا ليعتقد أنه بعد عشرين عامًا، قارة يبلغ عدد سكانها الآن 1.25 مليار نسمة، وأنه في غضون عشرين عامًا سيتضاعف عددهم، إذا لم يكن لديهم طعام فإنهم سيبقون هناك. مليار ونصف من الأشخاص المتنقلين لا يعني عبور ألف شخص للبحر الأبيض المتوسط ​​يوميًا، ولكن مائة ألف ومئتي ألف يوميًا".