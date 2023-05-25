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وزير الخارجية: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها.. صور

الخميس، 25 مايو 2023 03:57 م
وزير الخارجية: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها.. صور شكري وايمي بوب
كتب أحمد جمعة

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قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية التقى اليوم الخميس، بالمديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية "آمى بوب" فى إطار اللقاءات التى يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة فى جنيف.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها فى الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1951، كما أكد على الثقة فى قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التى تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.
 
اجتماع شكري بمديرة منظمة الهجرة
اجتماع شكري بمديرة منظمة الهجرة
 
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً علي تبنى مصر نهج شامل فى التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.
 
كما نقل وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بإلإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولى لمصر فى هذا الشأن.
 
 
شكري وايمي بوب
شكري وايمي بوب
 
 
وأضاف السفير أبو زيد، بأن المديرة الجديدة للمنظمة أكدت على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر فى مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلًا عن ترحيبها بالدور الذى تقوم به واستقبالها أعداد كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
 
 

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