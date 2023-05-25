وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 144 مشروعاً بمركزين بمحافظة الأقصر

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 144 مشروعاً بمركزين بمحافظة الأقصر، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، انتهى من تنفيذ 144 مشروعا بمركزى إسنا وأرمنت، بمحافظة الأقصر، بهما 13 وحدة محلية، تضم 36 قرية، حيث يحتوى مركز إسنا على 9 وحدات محلية بها 29 قرية، ومركز أرمنت يحتوى على 4 وحدات محلية بها 7 قرى.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم أكثر من 700 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى،: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 13 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء 13 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم(وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ كل المجمعات، بجانب إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 37 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بمراكز الشباب.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً، إنشاء وتطوير 16 نقطة إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بنقاط الإسعاف، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد 20 كوبرى على المجارى المائية، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 19 كوبرى رى.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تشمل المشروعات أيضاً إنشاء 5 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 9 وحدات أخرى، وإنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الإجتماعى، وتم الانتهاء من إنشاء 5 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 9 وحدات أخرى، وإنشاء مركزين لتنمية الأسرة، ومركز تأهيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ 16 عمارة سكنية "سكن كريم"، وجار تنفيذ 11 عمارة أخرى، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء (شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة العامة)، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، حيث تم تحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كالتالى: تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، بجانب أعمال الإنارة العامة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم إنهاء الأعمال واطلاق التيار الكهربائي في 13 قرية (11 قرية بمركز إسنا - 2 قرية بمركز أرمنت)، وجار تنفيذ الأعمال بباقى القرى (21 قرية)، بنسب تنفيذ تتراوح بين 50 % و95 %، وقد بلغت كميات أعمال الكهرباء المنفذة والجارى تنفيذها، كالتالي، (توريد وتركيب 3 موزعات جهد متوسط وإنشاء 3 مبان لها، وتوريد وتركيب 36 خلية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 274 لوحة ربط حلقى، وتوريد وتركيب 178 سكينة هوائية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 563 عمود جهد متوسط، وتوريد وتركيب 124 طن موصلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 464 محول بقدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ حتى 1000 ك.ف.ا)، وتوريد وتركيب 712 كشك محولات فارغة بقدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ حتى 1000 ك.ف.ا) بالمشتملات اللازمة، وتوريد وتركيب 687 كم كابلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 142 كم كابلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 26385 عمود جهد منخفض، وتوريد وتركيب 1640 كم موصلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 16348 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة).