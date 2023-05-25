جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الأربعاء ، مع إيمان احمد السلامى سفيرة دولة الإمارات بتونس وذلك بحضور عدد من مسئولي وزارتي البيئة والشؤون الخارجية وممثلين عن السفارة.

من جانبها، أكدت السفيرة إيمان استعداد دولة الإمارات لتعزيز مجهودات الدولة التونسية ودعم المشاريع المتعلقة بالمجال البيئي ومنها مبادرة سنة النظافة.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في مزيد التعاون المستمر خاصة فيما يتعلق بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ويُعد هذا المؤتمر الذي ستشارك فيه تونس، أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، وهو ما سيدعم جهود دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بالاستدامة وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية العالمية.