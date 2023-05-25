واشنطن ودول غربية يتهمون الصين بـ"هجوم سيبرانى".. وبكين: حملة تضليل

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت وكالات الاستخبارات الغربية ومايكروسوفت من أن مجموعة قرصنة صينية تتجسس على مجموعة واسعة من مؤسسات البنية التحتية الحيوية الأمريكية وأن أنشطة مماثلة قد تحدث على مستوى العالم.

ووفقا لصحيفة الجارديان، قال بيان صادر عن السلطات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة - الدول التي تشكل شبكة المخابرات الخمس عيون: "تصدر الولايات المتحدة وسلطات الأمن السيبراني الدولية هذا الاستشارة المشتركة للأمن السيبراني (CSA) لتسليط الضوء على مجموعة الأنشطة التي تم اكتشافها مؤخرًا والمرتبطة بجهة فاعلة إلكترونية ترعاها جمهورية الصين الشعبية (PRC) ، تُعرف أيضًا باسم Volt Typhoon ،"

وقالت مايكروسوفت في بيان منفصل إن مجموعة "فولت تايفون" الصينية نشطة منذ منتصف عام 2021 واستهدف البنية التحتية الحيوية في جوام ، وهي قاعدة عسكرية أمريكية في المحيط الهادئ. وقالت مايكروسوفت: "قد يكون التخفيف من حدة هذا الهجوم تحديًا".

وقالت شركة التكنولوجيا: "مايكروسوفت تقدر بثقة معتدلة أن حملة فولت تايفون هذه تسعى إلى تطوير القدرات التي يمكن أن تعطل البنية التحتية للاتصالات الحيوية بين الولايات المتحدة ومنطقة آسيا خلال الأزمات المستقبلية".

وأشارت إلى أن الحملة، تشمل المنظمات المتضررة قطاعات الاتصالات ، والتصنيع ، والمرافق ، والنقل ، والبناء ، والبحرية ، والحكومة ، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم.

وحذرت وكالات الأمن الأمريكية والغربية في إرشاداتها من أن الأنشطة تتضمن تكتيكات "العيش خارج الأرض" ، والتي تستفيد من أدوات الشبكة المدمجة لتندمج مع أنظمة Windows العادية، وحذرت من أن القرصنة يمكن أن تتضمن أوامر إدارة نظام شرعية تبدو "حميدة".

وقالت وكالة الأمن السيبراني الكندية بشكل منفصل إنه لم يكن لديها تقارير عن ضحايا كنديين للقرصنة حتى الآن، وأضافت "مع ذلك ، فإن الاقتصادات الغربية مترابطة بشدة .. تم دمج الكثير من بنيتنا التحتية بشكل وثيق ويمكن للهجوم على أحدهما التأثير على الآخر."

وحذرت المملكة المتحدة بالمثل من أن التقنيات التي يستخدمها المتسللون الصينيون على الشبكات الأمريكية يمكن تطبيقها في جميع أنحاء العالم.

على الجانب الآخر اتهمت الصين، الولايات المتحدة وحلفائها بشن "حملة تضليل"، بعد أن اعلنت واشنطن وشركاؤها الغربيون ومايكروسوفت المعلومات بشان القراصنة الصينيين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج "هذا تقرير غير مهني للغاية مع سلسلة أدلة مفقودة ، هذا مجرد عمل مقص ولصق" ، مشيرة ان الادعاءات كانت حملة تضليل جماعية لدول تحالف العيون الخمس.