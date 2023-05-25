هيئة سلامة الغذاء بالدقهلية تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية، عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة هنداوى مدير عام فرع الدقهلية.

وكلف مدير عام فرع الدقهلية ، مفتشى الأغذية بالدقهلية بشن حملات رقابية علي المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ علي أمن وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين بالاشتراك مع مجالس المدن والتموين والصحة والطب البيطرى.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 3 محاضر تحفظ على لحوم ذبح خارج السلخانة، وتحرير محضر تحفظ 11.5 طن مخللات بدون بيانات وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمى، وتحرير 3 محاضر إعدام لمواد غذائية مختلفة (دهن حيوانى، كبدة، لحم مفروم، لحوم مجمدة، رنجة) وزن 200 كيلوجرام بها تغير بالمواصفات وعدم وجود بيانات، وتحرير 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتحرير 4 محاضر لعدم اتباع اشتراطات النظافة.