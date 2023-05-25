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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على دواء لعلاج كورونا عن طريق الفم

الخميس، 25 مايو 2023 07:41 م
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على دواء لعلاج كورونا عن طريق الفم علاج فيروس كورونا عن طريق الفم - أرشيفية
كتب محمد جمال

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منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، الموافقة الكاملة على دواء PFE.N Paxlovid من شركة "فايزر"، وهو علاج مضاد لـ فيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد، حسبما ذكرت شبكة "ان بى سى" نيوز.
 
وتم ترخيص الحبوب في البداية للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة في أواخر عام 2021.
 
وفي وقت سابق، قال كبير علماء الأوبئة الصينى، تشونج نانشان، إن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصين خلال ذروة الموجة الثانية، والمتوقعة في نهاية يونيو، قد يصل إلى 65 مليونًا في الأسبوع.
 
وأضاف نانشان، خلال مؤتمر فى قوانجتشو، أن "ذروة الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا في عام 2023 ستكون في نهاية يونيو، وعدد الحالات الجديدة سيكون حوالي 65 مليونا في الأسبوع".
 
وفى ديسمبر من العام الماضي، بدأت الصين في تخفيف سياستها لمكافحة فيروس كورونا، والتي ظلت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا الأكثر صرامة في العالم، ما أثر سلبًا على الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.

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