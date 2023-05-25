هونج كونج: سجن 4 طلاب لتورطهم فى مخطط لتفجير قنابل بالأماكن العامة

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن المتهمين الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 17 و21 عاما، وهم أعضاء في جماعة تروج للاستقلال عن الصين.. وقد تمكنت السلطات من اعتقالهم قبل أن يتمكنوا من شراء المواد اللازمة لتنفيذ مخططهم.

وقضت المحكمة بسجن المتهم البالغ من العمر 21 عاما لمدة 5 سنوات و8 شهور، لمشاركته في استئجار الغرفة والتخطيط والتحضير واستطلاع المباني المستهدفة، بينما حكمت على الثلاثة الآخرين بالاحتجاز في مراكز إعادة تأهيل الأحداث، وذلك بموجب قانون الأمن القومي.