ننشر مواقيت الصلاة الخميس 25/5/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:17
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:11
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:31 م
وقت صلاة العشاء 8:57 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:54
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