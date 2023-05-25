نائب جمهورى بارز يرجح التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكى غدا الجمعة

كتب محمد جمال

قال النائب الجمهورى البارز كيفين هيرن بمجلس النواب الأمريكى الخميس، إنه سيتم التوصل على الأرجح إلى اتفاق بشأن سقف الدين بحلول بعد ظهر الجمعة.

وأضاف كيفين هيرن فى تصريحات لـ"رويترز": "نحن نقترب من اتفاق. أعتقد أنه يتم العمل على بعض التفاصيل النهائية حالياً. على الأرجح سترون اتفاقاً بحلول بعد ظهر الغد".

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى التوصل لاتفاق مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع سقف الدين والسماح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب خطر التخلف عن دفع الديون قبل 1 يونيو، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الأموال ستنفد منها فيه.

ومن شأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إحداث فوضى كبيرة في الأسواق المالية عالمياً.