موسكو ومينسك توقعان وثائق لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية بالأراضى البيلاروسية

أ.ش.أ

وقعت روسيا وجمهورية بيلاروسيا عدة اتفاقيات، اليوم الخميس؛ لنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في منشأة تخزين خاصة على الأراضي البيلاروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وقع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم في (مينسك) على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي بيلاروسيا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي بهذه المناسبة، "إن حربًا غير معلنة تشنها دول غربية ضد موسكو ومينسك".. مضيفا "نحن اليوم معا نقاوم الغرب الجماعي، الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا".

وتابع شويجو قائلا "أن النشاط العسكري لحلف (الناتو) قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية"، لافتا إلى أن الحلف ينفذ مجموعة من التدابير لزيادة الاستعداد القتالي لقواته في أوروبا الشرقية، مؤكدا أن بلاده لا تزال تسيطر على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية المتمركزة في بيلاروسيا وقرار استخدامها أيضا، منوها بأن النشاط النووي لحلف شمال الأطلسي يجبر روسيا وبيلاروسيا على اتخاذ إجراءات مناسبة.

ميدانيا.. أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل الجيش الروسي أحد سكان منطقة دونيتسك وجرح ستة آخرين.. موضحا أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي "ماريوبول" و"فولنوفاكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.