وذكرت السفارة السويدية لدى موسكو -في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أُبلغ السفير السويدي بأن الجانب الروسي قرر إعلان خمسة دبلوماسيين سويديين أشخاص غير مرغوب فيهم من بينهم ثلاثة موظفين في مكتب الملحق الدفاعي بالسفارة السويدية في موسكو، كإجراء انتقامي".



يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية وصفت قرار ستوكهولم بإعلان 5 موظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في السويد أشخاصًا غير مرغوب فيهم في 25 أبريل الماضي، بأنه عمل عدائي صريح.



وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن"هذه الإجراءات من جانب السلطات السويدية أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، التي وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق، نتيجة للحملة المستمرة ضد روسيا في السويد".



يُشار إلى أنه صدرت أوامر للدبلوماسيين السويديين بمغادرة روسيا في نفس الموعد النهائي الذى حددته السلطات السويدية لمغادرة الدبلوماسيين الروس.



جدير بالذكر أنه تم استدعاء سفيرة السويد لدى موسكو مالينا مارد إلى وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم.