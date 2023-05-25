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مقتل ميكانيكي وإصابة والده فى مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

الخميس، 25 مايو 2023 11:23 ص
مقتل ميكانيكي وإصابة والده فى مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، ما أسفر عن مصرع ميكانيكي وإصابة والده، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال وراء الحادث. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل ميكانيكي وإصابة والده، على يد شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال. 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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