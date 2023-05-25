مصرع مسعف وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة إسعاف بسوهاج أثناء نقل حالة مرضية

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بعد صنية أسيوط اتجاه مدينة الأقصر انقلاب سيارة إسعاف على الطريق أثناء نقلها لحالة مرضية خاصة كانت تجرى عملية جراحية، ونتج عن الحادث وفاة موظف بالإسعاف، وإصابة 5 أشخاص من بينهم الحالة المرضية التي كان يتم نقلها باستخدام سيارة الإسعاف.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف تابعة لإدارة إسعاف سوهاج، ووجود متوفى ومصابين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.

ووقع حادث انقلاب السيارة على الطريق نتيجة انفجار الإطار، الأمر الذى نتج عنه وفاة ع . م . ح 48 سنة موظف بالإسعاف، وإصابة ه . ا . ه 28 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة م . أ . أ 17 سنة كانت تجرى جراحة بالعمود الفرى بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س . أ . ا 46 سنة باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ب . ر . ع 29 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالجبهة، وإصابة أ . أ . م 38 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.