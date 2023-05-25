مصرع طفل وإصابة إثنين آخرين إثر إنهيار بلكونة فى أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى منذ قليل طفل مصرعه وأصيب طفلين آخرين إثر سقوط شرفة منزل بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "سلامة م. س" 10 سنوات مقيم أبو المطامير، وإصابة "عبده م. ع 10 سنوات" مقيم أبو المطامير بجروح بالجسم، و" السيد خ. م 10 سنوات" مقيم أبو المطامير بجروح وكدمات بالجسم، وذلك إثر انهيار بلكونة منزل بقرية الشعبية التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.