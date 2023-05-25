مصرع طفل غرقا إثر انقلاب تروسيكل فى مشروع ناصر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه غرقا أثر انقلاب تروسيكل بترعة ناصر التابعة لمركز النوبارية بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة" محمد. ع.س " 14 سنه - إثر إصابته بإسفكسيا الغرق بترعة مشروع ناصر التابعة لمركز النوبارية بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين غرق " ح.ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.