مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة شباب بسبب خلافات على "توك توك" في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب في قرية معصرة صاوي بدائرة المركز، بسبب خلافات على "توك توك" ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة، بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وكسر زجاجات بين مجموعة شباب بسبب خلافًا على "توك توك" بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة انتهت بجثة و3 مصابين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، والمصابين إلى مستشفى الجامعة بالفيوم وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتمكن ضباط مركز شرطة طامية من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.