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مصرع شخصين فى حادث سيارة ملاكى وموتوسيكل بالبحيرة

الخميس، 25 مايو 2023 01:28 ص
مصرع شخصين فى حادث سيارة ملاكى وموتوسيكل بالبحيرة إسعاف- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى منذ قليل  شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بمركز بدر بالبحيرة .
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين مصرع "محمد ر. ا " 26 سنه مقيم مركز بدر و"محمد ا. ش  32 سنه كوم حماده، إثر وقوع حادث تصادم موتسكل مع سياره ملاكي أول  طريق المحولات بمركز بدر بالبحيرة .
 
وتم نقل جثث ضحايا الحادث  إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 
 

 

 


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