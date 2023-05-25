مشروع بطلة .. "نغم" عمرها 10 سنوات والأولى على الشرقية فى الكاراتيه والسباحة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

الطفلة نغم شريف محمد محمود 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة سنتريس الابتدائية بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، بدأت ممارسة الرياضة فى عمر 8 سنوات، وأحبت لعبة الكاراتيه وتتدرب بنادى أبو كبير الرياضى.

حصلت "نغم" على المركز الأول 3 مرات على التوالى فى بطولة الشرقية المفتوحة الكاراتيه، حيث حصدت المركز الأول بالبطولة التى أقيمت بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية فى 20 سبتمبر من العام الماضى، وحصدت المركز الأول فى بطولة الشرقية للبراعم والأشبال، ثم حصدت المركز الأول للمرة الثالثة فى بطولة براعم الشرقية المقامة فى الصالة المغطاة للألعاب الرياضية فى 19 من شهر مايو الجارى.

وقال نغم، إنها أحبت السباحة أيضا، فطلبت من والدها أن يلحقها بها فوافق بعدما وعدته بأن تحقق فيها مراكز متقدمة وبعدها أتقنت السباحة أيضا وشاركت فى عدد من المسابقات، وحصلت على المركز الأول فيها.

وتعمل والدة نغم مدرسة لغة عربية، حيث أوضحت، إنها وجدت نغم شغوفة بإلقاء الشعر وشجعتها وحفظتها عدد من القصائد بطريقة صحيحة مدققة على مخارج الحروف والنطق الصحيح فوجدتها بارعة فى ذلك، وانطلقت فى إلقاء الشعر بشكل يحبب كل من يسمعها فيها وفى الكلمات الشعرية التي تقولها.

وأضافت والدة نغم أنها شاركت فى عدد من مسابقات إلقاء الشعر وحصدت المركز الأول فى إلقاء الشعر من توجيه التربية المسرحية بإدارة أبوكبير التعليمية، بالإضافة إلى أنها تحفظ القرآن وترتله بصوت جميل، متمنية أن تكون نغم بطلة العالم فى الكاراتيه والسباحة وإلقاء الشعر.



شهادات حصول نغم على المركز الأول



نغم



نغم تلقى شعر