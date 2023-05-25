مدينة أرمنت تنفذ 10 حالات إزالة بناء على 1775 متر أراض زراعية بالمخالفة للقانون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة 21 للإزالات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وجميع جهات الولاية بالمحافظة والاجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحسم، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بشن حملة لإزالة التعديات برفقة قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية الرزيقات بحرى، وذلك على مساحة 1050 متر، حيث وكانت الحالات عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وقد تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ 4 حالات إزالة تعدي بالبناء فى المهد على الأراضي الزراعية، والحالات التى تمت إزالتها جاءت كما يلي:- (الحالة الأولى إزالة بارمنت الوابورات بحوض السبيخة عبارة قواعد خرسانية على مساحة 175 متر - والحالة الثانية إزالة بقرية المراعزة الشرقية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 متر، أما الحالة الثالثة إزالة بمدينة ارمنت الوابورات بحوض الشروة وكانت بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 متر).

أما الحالة الرابعة فقد كانت إزالة بمدينة أرمنت الوابورات بحوض الـ125 إصلاح زراعي، والتى جاءت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 200 متر، وتم التحفظ على مواد البناء، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث شارك في الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز وفني التنظيم بالادارة الهندسية، ومشرفي الإدارة الزراعية بأرمنت ومشرفى جمعية الإصلاح الزراعى.



إزالة حالات البناء المخالف على أملاك الدولة بالأقصر



تنفيذ 10 حالات إزالة بناء على 1775 متر أراض زراعية



جانب من حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة