محلل سياسى: الحرب الأوكرانية وضعت أفريقيا والعالم أمام معادلة جديدة

قال عبدالغنى العيادى المحلل السياسى، إن الشعوب الأفريقية وعلى رأسها بوابة القارة الأفريقية مصر العظيمة، أسست الاتحاد الأفريقى كمنظمة بعد المرحلة الاستعمارية، لإخراج القارة من حالة الاستعمار إلى حالة الاستقلال، ثم البناء فى مرحلة ما بعد الاستقلال.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من مارسيليا مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يمكن أن نقول انطلاقا من هذا التشخيص بأن العمل كان جبارا، وأن الهدف لم يكن سهل المنال، والجهود تمت بمساعدة منظمات دولية كالأمم المتحدة وبشراكات مع الدول الأخرى.

وتابع: "لا ننسى أن إفريقيا واجهت وتواجه اليوم ثلاث أزمات حقيقية، بعد أن واجهت أزمة كورونا، تواجه أقسى الأزمات وأكثرها تعقدا وهى التغيرات المناخية، التى تجعل منها قارة مستهدفة وضحية أولى لهذه التغيرات، مما يعطل اقتصاداتها، وكل التنمية مبنية أصلا على هذه الاقتصادات".

ولفت إلى أن ثالث الأزمات هى الحرب الروسية الأوكرانية، التى جعلت العالم أمام معادلة جديدة، وواقع جديد يطرح على أوروبا وعلى الأمريكيتين وعلى آسيا، والتحدى هو إعداد خطط جيواستراتيجية جديدة.