محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير المداخل المؤدية لمرسى النيل السياحي

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولة ميدانية "صباح اليوم" تابع خلالها مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنشاء طرق وشوارع ووصلات ومداخل ، لتسهيل الوصول إلى مرسى النيل السياحي الجارى إنشاؤه على الجانب الشرقي من النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري، وخلق محاور مرورية، والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري .

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من: المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، المهندس أشرف صالح رئيس حماية النيل بالري، شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة

وتفقد المحافظ الأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، والتي شملت أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق في المسافة من نزلة كوبري العلوي شرق النيل في اتجاه الحمرايا ، حيث تمت توسعة الطريق من الجانبين وجار الانتهاء من التشطيبات النهائية ،لتخفيف الضغط المروري وتوزيع الحركة وتقليل الكثافة في تلك المنطقة الحيوية التي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة بني سويف العاصمة من الشرق، علاوة على تفقد المحافظ الأعمال المنفذة لتوسعة و تطوير ورفع كفاءة الطريق من كارتة المحاجر _ يمين الطريق المؤدى إلى مطلع الكوبري في اتجاه القادم من الشرق إلى الغرب _ والمؤدي إلى دير العذراء مريم .

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء طرق ومداخل المؤدية إلى المرسى السياحي الجاري إنشاؤه على الجانب الشرق الميل ، حيث أوضح وكيل النقل، أنه تم تشكيل الجسور وتنفيذ الطبقة الأولى من طبقة الأساس المساعد وجار استكمال طبقة الاساس ،وذلك بعدما تم الانتهاء من عمل الرفع المساحى ،بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كافة الإشغالات والمخلفات التي تعوق العمل ، وقد تم تنفيذ أكثر من 30% من أعمال الطريق الرئيسي للمرسى والوصلات والمداخل من طريق الدير الذي يخدم بياض ودير العذراء وعدد من القرى المستفيدة والقريبة من الطريق.

وجه المحافظ " أثناء الجولة " مسؤولى الطرق والمرور والمكتب الفني بالمحافظة ، بإعداد دراسة لعمل U-turn"يوتيرن "على مسافة مناسبة من نزلة كوبري الشرق في اتجاه القادم من الغرب، على أن يتم مراعاة كافة الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية لاختيار أنسب مكان لعمل اليوتيرن ، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وأصحاب السيارات والسائقين ،فضلاً عن تكليفات سيادته لمسؤولى الطرق والري باستمرار العمل" بالتوازي" في أعمال الطرق والمداخل والوصلات وأعمال إنشاء المرسى ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقات لضمان انتظام العمل.