محافظة الإسكندرية تعلن طرح حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل و جليم العام فى مزايدة علنية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية العامة الآتية :

أولا: جلسة يوم الأربعاء 31 /5 / 2023

1_عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

ثانيا:جلسة يوم الخميس 1 / 6 / 2023

2_عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم العام بنطاق حي شرق

-قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

ثالثا: جلسة يوم الثلاثاء 6/ 6 / 2023

3_عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مبنى مرور العجمي والشارع المجاور لمبنى المرور بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

4_ عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مول العجمي ستار وأمام سور شركة التجارة بجوار مبنى المرور بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

وللاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ،و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

على أن يكون أخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.