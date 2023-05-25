مجمعات مواقف وأسواق حضارية ورصف الطرق.. طلبات نواب القليوبية فى لقاء المحافظ

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطة المحافظة لعام 2023/2024، وزيادة ميزانيتها لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين فى كل القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على الجميع، فضلًا عن التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

شارك فى اجتماع محافظ القليوبية كل من النائب مجدى سيف، والنائب محمد مدينة، والنائب عمرو درويش، والنائب درويش مرعى، والنائبة الدكتورة إيرين سعد، والنائب حافظ عمران، والنائب عزيز سابق.

وأوضح المحافظ، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تأتى فى إطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية هذه اللقاءات والتى تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام، مشيدًا بالدور المهم الذى تقوم به القيادات البرلمانية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة التى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن.

وخلال اللقاء، تم النقاش حول أبرز المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونسب تنفيذها وحجم الانجاز التى وصلت إليه لدفع العمل بها والانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين، كما ناقش عددًا من القضايا الجماهيرية فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية والشباب والرياضة، فضلا عن طلبات النواب المقدمة موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وناقش المحافظ، عدد من تلك الطلبات من بينها إنشاء مجمع مواقف ووحدة مرور بمدينة طوخ، ومقترح حل المشكلة المرورية لنفق الحدادين، وتطوير سوق سرياقوس بالخانكة، وإقامة سوق حضارى بمدينة قليوب، واستكمال رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة قليوب، ورصف طريق ميت حلفا من الاتجاهين، واستكمال تبطين ترعة يمن بشبين القناطر الخيرية، وتغطية ترعة كشمير بالخانكة، وإنشاء مجمع مواقف وجراج متعدد الطوابق بشبين القناطر، وأخر بمدينة شبرا الخيمة، ليستوعب السيارات المنتشرة بالشوارع، وكذلك رصف الشوارع بمراكز بنها بالقرى التى تم الانتهاء من إدخال المرافق بها وإنشاء مجمع خدمات بمدينة الخصوص.

وأكد الهجان، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتوفير الخدمات كافة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق مصلحة المواطن هو هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منوهًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، ومحمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة، ومنال عوض مدير الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزى مدير المكتب الفنى، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وعادل السيد مدير إدارة الاتصال السياسى.