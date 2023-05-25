اليوم السابع
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متحدث "الخارجية": الاتحاد الأفريقى البيت الذى يجمعنا تحت راية وهدف واحد

الخميس، 25 مايو 2023 01:13 م
متحدث "الخارجية": الاتحاد الأفريقى البيت الذى يجمعنا تحت راية وهدف واحد السفير أحمد أبو زيد
أ.ش.أ

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن الاتحاد الإفريقي هو البيت الذي يجمعنا تحت راية وهدف واحد.

وهنأ السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)؛ بمناسبة (يوم إفريقيا) - القارة الإفريقية.. متمنيًا لها التقدم والازدهار والتنمية.

وأضاف "نحتفل في 25 مايو من كل عام بيوم إفريقيا.. ذكرى تأسيس مُنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتي تحول اسمها إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002.. يمثل هذا العام مرور 60 عامًا على تأسيس هذا البيت الذي يجمعنا تحت راية وهدف واحد.. كل عام وقارتنا في تقدم وازدهار وتنمية".

 


وزارة الخارجية

الاتحاد الإفريقي

القارة الإفريقية

الخارجية



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