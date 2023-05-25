اليوم السابع
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كيف يمكن للطاقة النووية تحسين الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج الألبان؟

الخميس، 25 مايو 2023 04:39 م
كيف يمكن للطاقة النووية تحسين الإنتاج الحيواني وزيادة إنتاج الألبان؟ دور التقنيات النووية في تحسين ممارسات تربية الحيوانات
كتب محمد جاد

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تلعب التقنيات النووية دورًا حيويًا في تحسين ممارسات تربية الحيوانات، وتحرص منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير واعتماد تقنيات الطاقة النووية فى العديد من مجالات البحث والإنتاج الحيواني.
 
وكشفت مؤسسة روس أتوم الروسية المسئولة عن إنشاء مشروع محطة الضبعة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنه يمكن لتقنيات التتبع النظائري مع استخدام مزيج من الملامح n-alkane مع تركيز الكربون الطبيعي 13، قياس القيمة الغذائية للأعلاف من أجل تحديد المدخول الغذائي وتوازن الطاقة للحيوانات، ودراسة التمثيل الغذائي لصياغة أنظمة غذائية متوازنة.
 
وأوضحت، أن الطرق النظيرية الإشعاعية تستخدم لمراقبة الحالة الإنجابية، وأيضا في التشخيص المبكر للحيوانات المريضة من خلال تقديم مزايا كبيرة في قياس التفاعلات بدقة شديدة ودقة، بجانب تقنيات التعقيم للسيطرة على الآفات والحشرات الحاملة للأمراض، وحفظ علف الحيوانات، والتحسين الجيني لزيادة إنتاج الحليب ومقاومة الأمراض من خلال تعرض الخلايا لجرعات إشعاع منخفضة مفيدة.

الطاقة النووية

تربية الحيوانات

والإنتاج الحيواني

التمثيل الغذائي



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