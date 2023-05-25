اليوم السابع
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كيف تساعد حشرة الجندى الأسود فى التخلص من المخلفات؟ طالبة بجامعة الزقازيق تجيب

الخميس، 25 مايو 2023 01:00 ص
كيف تساعد حشرة الجندى الأسود فى التخلص من المخلفات؟ طالبة بجامعة الزقازيق تجيب الطالبة روان محمد عوض الحاصلة على المركز الثانى فى مسابقة تكنو تتحضر للأخضر
الشرقية- فتحية الديب

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حصلت روان محمد عوض الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق على المركز الثاني في مسابقة " تكنو تتحضر للأخضر" التي نظمها قسم خدمة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة الزقازيق، عن بحثها المقدم بعنوان "التخلص من المخلفات العضوية من خلال حشرة الجندي الأسود".

 

وقالت الطالبة فى بحثها، إن مصر تنتج سنويا أطنان من المخلفات العضوية، ومع زيادة عدد السكان أدي ذلك إلي زيادة نسبة المخلفات، وتعدد أشكالها، حيث منها مخلفات الأسواق، ومخلفات المطاعم، والمخلفات الزراعية، ويؤدي تراكم المخلفات المختلفة دون التخلص منها أو معالجتها إلي الأمراض والأوبئة، وتؤثر بشكل سلبي علي البيئة، حيث ينتج عن تخمر المخلفات انبعاثات ضارة في الجو تؤثر في المدي البعيد علي التغيرات المناخية.

 

وأضافت "روان" أنها فكرت في حل المشكلة من خلال استخدام الحشرات في إعادة تدوير المخلفات، ومنها حشرة الجندي الأسود ( BSF ) وهي تعمل علي حل تكدس المخلفات العضوية، حيث يتغذى 1 كيلوجرام من اليرقات علي 5 كيلوجرام مخلفات عضوية بمختلف أنواعها، منوهة إن الدورة الكلية للذبابة تستمر تقريبًا من 5 إلى 6 أسابيع وتضع الأنثى ما يقرب من 400 إلى 800 بيضة، وتموت بعد أربعة أيام.

 

وأشارت الطالبة فى بحثها إلى أن حشرة الجندي الأسود، تحقق توازن بيئى، حيث تحول المتبقيات أو المخلفات العضوية إلى 3 منتجات نافعة مثل الأسمدة العضوية، وتنتج بروتين حشري بنسبة 40-45%، ومادة الكيتين، وتتميز بسرعة تكاثرها و لها قدرة كبيرة في التهام المخلفات العضوية حيث تقلل الحمل البكتيري للمخلفات؛ وبالتالي تقلل من الانبعاثات الناتجة عنها.

 

وعن الأهمية الاقتصادية للحشرة، قالت "روان": "يدخل البروتين في تغذية الأسماك و الدواجن، ويدخل الكيتين في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية بعد تنقيته، كما يساعد السماد العضوي المعزز بالكيتين فى القدرة على الاحتفاظ بالمياه في الجذور".

 

وعن المشاريع المستهدفة، من البحث، أضافت روان: "مزارع الإنتاج السمكي، شركات الصناعات الغذائية، مزارع الدواجن، و أصحاب المشاريع الزراعية، ومصانع الأدوية ومستحضرات التجميل، وشركات المياه".

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان العميرى وكيل كلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه يوجد علاقة كبيرة بين دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وارتباط ذلك بالمشاريع وخاصة مشاريع التخرج للطلاب بالكلية، وحاولنا ربطها بالتغيرات التي تحدث، وفى ظل التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، حاولنا جعل مشاريع الطلاب تطبيقية، بحيث يمكن الاستفادة منها.

 

وكان قسم خدمة المجتمع، قد أعد مسابقة لأفضل الأفكار البيئة التي تستطيع أن تخدم البيئة في ظروف البيئة المحيطة بينا، بعنوان "تكنو تتحضر للأخضر" وتقدم للمسابقة العديد من  الطلاب بمشروعاتهم،  وفازت الطالبة "روان محمد عوض" طالبة بالفرقة الثالثة بكلية تكنولوجيا وتنمية جامعة الزقازيق، بالمركز الثاني، عن مشروعها إنتاج المخلفات العضوية من حشرة  الجندي الأسود.


الشرقية

كلية تكنولوجيا وتنمية

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روان محمد عوض

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