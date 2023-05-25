كوريا الجنوبية: الصاروخ "نورى" نجح فى إنهاء رحلته ونشر الأقمار الثمانية

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الكورى لأبحاث الفضاء- وفقا للبيان الذي نقلته "يونهاب"- أنه تقرر إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي المحلي الصنع اليوم بعد يوم واحد من التأجيل بسبب مشكلة في الاتصالات الخاصة بكمبيوتر التحكم، مضيفا أن مهندسي الفضاء الكوريين الجنوبيين قاموا بفحص النظام طوال ليل أمس حتى تم إصلاح المشكلة.

يذكر أن وزن الصاروخ "نوري" المعروف أيضا باسم "KSLV-II" يبلغ 200 طن وانطلق من مركز نارو للفضاء في كو هيونج بإقليم جولا الجنوبي.