قناة السويس: انتظام حركة الملاحة فور انتهاء قطر سفينة بضائع للغاطس الخارجى

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن مركز مراقبة الملاحة الرئيسي تلقى إخطارًا بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلومتر 157 ترقيم قناة، وتم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنًا، والقاطرات السويس 1 والسويس 2 بقوة شد 75 طنًا لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، موجهًا رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.