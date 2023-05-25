قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بعزبة السيد واكد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية،أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان،بعزبة السيد واكد التابعة لقرية سنجها و توابعها بمركز كفر صقر وذلك بحضور مديري إدارات " رعاية الحيوان – الإرشاد – الرعاية التناسلية - مسئول مكتب التأمين بالمديرية "، ومدير إدارة كفر صقرالبيطرية و عدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية و أطباء إدارة كفر صقر البيطرية وحضور كبير من قيادات البلدة وكبار المربين وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 97 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية) رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 34 رأس ماشـية و64 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 378 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 115 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 326 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية للتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار وتم عقد لقاء مع عدد من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.