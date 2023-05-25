اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 06:40 ص
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قافلة طبية بقرية العطيات بقنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" اليوم

الخميس، 25 مايو 2023 06:00 ص
قافلة طبية بقرية العطيات بقنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" اليوم قافلة طبية- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الشئون الصحة بقنا عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، اليوم الخميس.

 

وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إطلاق القافلة الطبية بقرية العطيات التابعة لإدارة دشنا الصحية، يأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، حرصاً من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.

 

وأشار الدكتور راجى، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية، وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

 


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