

وأضاف المتحدث - في بيان حكومي - "فيتنام أجرت اتصالات مع الصين عدة مرات ونفذت إجراءات وفقا للقانون الدولى والقانون الفيتنامى لضمان الحقوق والمصالح المشروعة والشرعية للبلاد".



وتابع المحدث قائلا إن فيتنام دعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى جهودها في الحفاظ على النظام والسلام والأمن في بحر الصين الجنوبي والمساهمة في تنمية المصالح المشتركة للبلدين.



وقد انتقدت فيتنام الإسبوع الماضي السلوك الأخير لسفينة أبحاث صينية في نفس المكان التابع للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا .. وتقول بكين إن البحث العلمى نشاط طبيعى فى المناطق الخاضعة للسلطة الصينية.



وتدعي الصين أن بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا هو تابع لأراضيها بناء على ما تقوله خرائط قديمة، بما في ذلك المياه التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام وأربع دول أخرى في جنوب شرق آسيا.