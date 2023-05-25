فى ختام الامتحانات.. تعليم الجيزة تنظم إفطارا جماعيا للعاملين بالمنظومة تقديرا لجهودهم

كتبت – مرام محمد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، إفطارا جماعيا للعمال والسائقين وأفراد الأمن ومسئولي مركز التوزيع ومديري العموم وأعضاء المطبعة السرية، وأعضاء المتابعة، تقديرًا وعرفانًا لجهودهم خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وقدم مدير المديرية الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بتعليم الجيزة، وموجهي عموم المواد الأساسية وواضعي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الذين تحملوا من الجهد الكثير للخروج بامتحانات نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب واسهموا بما يملكونه من خبرات متميزة في وضع امتحانات مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

وتقدم مدير المديرية بالشكر للملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الكنترول لما بذلوه من جهد من تحمل الصعاب لانجاح منظومة الامتحانات بتعليم الجيزة.

وقدم مدير المديرية الشكر للأجهزه التنفيذية بمحافظة الجيزة من رؤساء مدن وأحياء، كما اختص بالشكر مديرية أمن الجيزة لتعاونها في تأمين الأسئلة ومقرات اللجان والحماية المدنية.

وتوجه مدير المديرية بالشكر لأعضاء المطبعة السرية على الالتزام والمسؤولية والأمانة، ومديرية الصحة والسكان على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات من خلال توفير طبيب أو زائرة صحية داخل لجان الشهادة.



تنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية تعليم الجيزة احتفالا بانتهاء الامتحانات



تنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية تعليم الجيزة احتفالا بانتهاء الامتحانات



تنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية تعليم الجيزة احتفالا بانتهاء الامتحانات



تنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية تعليم الجيزة احتفالا بانتهاء الامتحانات



تنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية تعليم الجيزة احتفالا بانتهاء الامتحانات



تنظيم إفطار جماعى للعاملين بمديرية تعليم الجيزة احتفالا بانتهاء الامتحانات