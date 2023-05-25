اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 01:58 ص
أكرم القصاص
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فرنسا تؤكد تضامنها مع إيطاليا جراء الفيضانات التي ضربت شمالي البلاد

الخميس، 25 مايو 2023 01:00 ص
فرنسا تؤكد تضامنها مع إيطاليا جراء الفيضانات التي ضربت شمالي البلاد فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت فرنسا، عن تضامنها مع إيطاليا جراء الفيضانات الغزيرة التي ضربت شمالي البلاد وخاصة في منطقة "إميليا رومانيا"، وألحقت بها أضرارا جسيمة، وعرضت مساعدتها على السلطات الإيطالية، حسبما ذكر بيان مشترك من وزيري الداخلية والخارجية الفرنسيين.


وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع إيطاليا، خلال لقائه برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع، كما أعرب عن دعم وتضامن بلاده مع السكان المتضررين بشدة من جراء هذه الفيضانات.


وفي هذا السياق، زودت فرنسا إيطاليا بوحدة ضخ مياه بقدرة عالية تعالج أكثر من 5400 متر مكعب في الساعة وتتواجد في المناطق المتضررة.


وأجبرت الفيضانات التي اجتاحت منطقة "إميليا رومانيا" شمال إيطاليا والتي وصفتها السلطات بأنها الأسوأ منذ قرن، أكثر من 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم مع ارتفاع منسوب المياه، فيما أسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون السبت.


وأدت الأمطار الغزيرة التي تعادل نسبتها هطول 6 أشهر، إلى مصرع 14 شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع.


فرنسا

إيطاليا

فيضانات إيطاليا

ماكرون

جورجيا ميلوني



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