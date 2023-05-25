فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركزى بنى مزار ومطاى فى المنيا

قال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، إنه تم افتتاح منفذ بالمدينة بشارع العاشر من رمضان، وآخر بقرية أبو جرج وجارى فتح عدد من المنافذ بالوحدات القروية، مشيراً إلى أن اللحوم يتم ذبحها فى المجزر تحت إشراف الطب البيطرى والإدارة الصحية وتباع بأسعار مخفضة تصل إلى 230 جنيها للكيلو جرام.

كما افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، عددا من المنافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، حيث أوضح هشام فايز، رئيس المركز، أنه تم افتتاح منفذ بالمدينة أمام النافورة بحى جنوب، وجارى افتتاح منافذ بجميع قرى المركز، مؤكدا أن مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة تأتى تأكيداً على دور المشاركة المجتمعية، ولافتاً إلى أن اللحوم يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

وذلك فى إطار توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.