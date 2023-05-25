فتح باب التقديم لمراحل رياض الأطفال بالشرقية الخميس المقبل

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح باب التقديم إلكترونياً بمرحلة رياض الأطفالkg1 بالمدارس الرسمية للغات وكذلك الصف الأول الابتدائى بمدارس المحافظة للعام الدراسى 2023 - 2024 م وذلك بدءاً من الخميس المقبل الموافق 1 /6 /2023.

أكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بتطوير التعليم فى جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

من جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية للغات يتم الكترونياً من خلال الموقع الالكترونى الجارى إعداده وتفعيله والإعلان عنه لقبول طلبات التقدم خلال الأيام القليلة القادمة وذلك على البوابه الإلكترونية لمحافظة الشرقية www.sharkia.gov.eg طبقا للمواعيد المقررة قانونا حتى 10 يوليو 2023 على أن يقوم ولى الامر بطباعه طلب الالتحاق الالكترونى المرسل على البريد الالكترونى المسجل بمعرفة ولى الامر عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقى ويسلم إلى اللجنة المشكله بالمدرسة التى حددها ولى الامر كرغبة اولى ولا يجوز غير ذلك، لافتا إلى أن القواعد والأوراق المطلوبة والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الاطفال (بالمدارس الرسمية للغات) للعام الدراسى 2023 / 2024 بالصور المرفقة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ الشرقية قد اعتمد الضوابط والتعليمات المنظمة للتسجيل بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2023 / 2024 والتى تتم إلكترونيا عن طريق ولى الامر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربيه والتعليم Emis.gov.eg وذلك فى الفترة من 1 / 6 / 2023 وحتى 30 / 6 / 2023.