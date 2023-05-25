غرفة صناعة الملابس تثمن توجيهات الرئيس السيسى بتسريع الإجراءات أمام المستثمرين

كتب إسلام سعيد

ثمن الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة ، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين للتوجه نحو الاستثمار الذي يحتاجه السوق المصري وعدم إهدار الوقت في الدراسات خاصة في حالة توافر الخامات الإنتاجية في مصر، مؤكداً أن مصر تمتلك مؤهلات صنايعة قوية تؤهلها لزيادة الصادرات خلال السنوات القادمة.

وشدد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في تصريحات خاصة أن القطاع الصناعي يثمن التوجيهات الرئاسية لتسهيل المناخ الإنتاجي والحصول على الرخص والمستندات الأزمة، مؤكدا ضرورة استجابة المؤسسات الحكومية العاملة على ملف الصناعة لمثل هذه التوجيهات وتسهيل الإجراءات بقدر الإمكان أمام المستثمرين مثل هيئة الاستثمار وهيئة المعارض والتنمية الصناعية وكل ما له علاقة بملف التصنيع والتصدير.

وأضاف رئيس غرفة الملابس، أن خطة الغرفة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع وتطويره من خلال عدة محاور من اهمها العمل علي ازالة بعض المعوقات التي تعوق تقدم القطاع ومن بينها آثار القرارات الإدارية الأخيرة للحكومة نتيجة المتغيرات العالمية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وكافة الجهات الحكومية المعنية بالدولة بالاضافة الي رفع كفاءة العاملين بالقطاع سواءا فنيا او اداريا والاهتمام بالتصدير خاصة مع زياده اعداد المصانع الاعضاء بالغرفة والتي من المتوقع ان تصل إلي 7 آلاف مصنع بنهاية العام الحالي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي يتم افتتاحه اليوم، متابعا: "بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه، فرص نجاحه جيدة وفقا للبيانات، إحنا عندنا المادة الخام اللي ممكن تطلع من مصر ويتم تصنيع كل المراحل في مكان واحد بكل ما يعنيه ذلك لتقليل التكلفة، وبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والحكومة ولينا كلنا، مانضيعش وقت تاني أكتر من كده".