غدا.. انقطاع المياه 3 ساعات عن مدينة ملوى بالمنيا لأعمال الصيانة الدورية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قطع المياه عن مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية بمأخذ المعصرة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع سيبدأ غدا الجمعة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 3 فجرا من اليوم التالي.
وأهابت الشركة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، والمؤسسات الحيوية، لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.
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