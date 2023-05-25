غدا.. انقطاع المياه 3 ساعات عن مدينة ملوى بالمنيا لأعمال الصيانة الدورية

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع سيبدأ غدا الجمعة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 3 فجرا من اليوم التالي.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، والمؤسسات الحيوية، لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.